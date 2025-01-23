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Саратовцы приняли участие в XVI съезде Национального союза производителей молока

Новости
Саратовцы приняли участие в XVI съезде Национального союза производителей молока


Саратовская делегация во главе с заместителем Председателя Правительства области – министром сельского хозяйства Романом Ковальским приняла участие в XVI съезде Национального союза производителей молока. Мероприятие прошло с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

На съезде подвели итоги развития молочной отрасли, рассмотрели ключевые изменения в системе государственной поддержки, а также законодательные и регуляторные новации 2024 года. Участники обсудили прогнозы развития отрасли на 2025 год, включая вопросы инвестиционной политики и перспективы модернизации производства.

Особое внимание уделено работе Национального союза производителей молока, итогам его деятельности и задачам на ближайшую перспективу. В рамках мероприятия прошел Второй форум лидеров молочной индустрии, включивший пленарную дискуссию «Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и секцию «Смена поколений в управлении молочным бизнесом».

«Саратовская область последовательно укрепляет свои позиции на рынке молочной продукции. Участие наших производителей в таких дискуссионных и деловых площадках способствует не только обмену опытом, но и выработке конкретных решений для устойчивого развития отрасли и привлечения инвестиций», - отметил заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский.