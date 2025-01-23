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Стартовал конкурс афиш и плакатов в рамках фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости / Культура
Стартовал конкурс афиш и плакатов в рамках фестиваля «Театральное Приволжье»


В Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Победителем регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» в номинации «Детские театральные коллективы и студии» стала музыкально - пластическая зарисовка по стихам А.Фета театра - студии «Театралика» детско - юношеского центра Фрунзенского района г.Саратова.

Победителем в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» признан спектакль «Дарья Николаевна» театра «Окна» детско - юношеского центра Фрунзенского района г.Саратова.

В рамках фестиваля «Театральное Приволжье» традиционно проводится конкурс на лучшую разработку афиш и плакатов. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 20 февраля на сайте фестиваля во вкладке «Конкурс афиш» (https://театральноеприволжье.рф).

Имена победителей регионального этапа будут названы 28 февраля: по 10 лучших детских и молодежных работ будут отправлены для участия в окружном этапе фестиваля.

Участники могут посвятить свои плакаты фестивалю «Театральное Приволжье», а афиши – спектаклям, которые участвуют в конкурсной программе фестиваля.

Имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» будут названы 27 марта, во Всемирный день театра.