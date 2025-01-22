В музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского прошла встреча с семьями участников СВО

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Мероприятие организовано совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области.Сотрудники музея познакомили гостей с семейным альбомом Чернышевских и Пыпиных, фотографиями, семейными историями, жизнью и судьбой Н.Г.Чернышевского. В завершение мероприятия прошел мастер-класс по изготовлению народной куклы «Травницы».Следующая встреча пройдёт 24 января на выставке «Семейные узы».Напоминаем, что музеи Саратовской области участвуют в акции «Музейная неделя», инициированной министерством культуры РФ.С 18 по 24 января федеральные и областные музеи открыли свои двери для защитников Родины и членов их семей.В рамках акции в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского можно бесплатно посетить экспозиции «Отечества достойный сын» и «Озарена тобою жизнь моя», а также выставку «Семейные узы» и интерактивную лекцию «Из истории чаепития в России».