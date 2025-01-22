Саратовское отделение Союза журналистов России объявляет о начале XXII областного конкурса юных журналистов «Серебряное перо Губернии»
Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты до 18 лет из Саратовской области и других регионов России. Работы принимаются в трёх возрастных категориях: 7–10 лет, 11–14 лет, 15–18 лет.
Саратовское отделение Союза журналистов России объявляет о начале XXII областного конкурса юных журналистов «Серебряное перо Губернии», который в этом году проводится в 22-й раз и посвящён 80-летию Великой Победы.
Конкурс юных корреспондентов «Серебряное перо Губернии» проводится с целью поддержки талантливой молодёжи, развития детской и юношеской журналистики, а также воспитания патриотизма.
Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты до 18 лет из Саратовской области и других регионов России. Работы принимаются в трёх возрастных категориях: 7–10 лет, 11–14 лет, 15–18 лет. Конкурс проходит в номинациях: статья, эссе, фоторепортаж, видеорепортаж.
Юные журналисты смогут осветить темы, связанные с краеведением, семейной историей, подвигами защитников Родины и событиями Великой Отечественной войны. Одно из главных направлений конкурса — освещение юбилея Победы.
Конкурс юных журналистов «Серебряное перо Губернии» проводится Саратовским региональным отделением Союза журналистов России при поддержке Министерства информации и массовых коммуникаций Саратовской области, Министерства образования Саратовской области и Комитета по образованию администрации Балашовского муниципального района. Оператором конкурса в 2025 году выступает МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова Саратовской области».
Сроки и порядок подачи работ:
работы принимаются до 31 января 2025 года. Образец заявки в Положении;
итоги будут подведены в преддверии Дня Победы.
Для участия необходимо отправить заявку и конкурсные материалы на электронную почту: balashovcdt@mail.ru с пометкой «Серебряное перо Губернии – название учреждения».
Жюри XXII областного конкурса юных журналистов «Серебряное перо Губернии» включает авторитетных представителей журналистского сообщества, системы образования и общественности.
С Положением можно ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/9jV0xHneLs5nIw ]https://disk.yandex.ru/d/9jV0xHneLs5nIw [/url]или на сайте Центра «Созвездие» г. Балашова: https://cevd-bal.ru/2025/01/16/xxii-областной-конкурс-юных-журналистов/
Саратовское отделение Союза журналистов России объявляет о начале XXII областного конкурса юных журналистов «Серебряное перо Губернии», который в этом году проводится в 22-й раз и посвящён 80-летию Великой Победы.
Конкурс юных корреспондентов «Серебряное перо Губернии» проводится с целью поддержки талантливой молодёжи, развития детской и юношеской журналистики, а также воспитания патриотизма.
Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты до 18 лет из Саратовской области и других регионов России. Работы принимаются в трёх возрастных категориях: 7–10 лет, 11–14 лет, 15–18 лет. Конкурс проходит в номинациях: статья, эссе, фоторепортаж, видеорепортаж.
Юные журналисты смогут осветить темы, связанные с краеведением, семейной историей, подвигами защитников Родины и событиями Великой Отечественной войны. Одно из главных направлений конкурса — освещение юбилея Победы.
Конкурс юных журналистов «Серебряное перо Губернии» проводится Саратовским региональным отделением Союза журналистов России при поддержке Министерства информации и массовых коммуникаций Саратовской области, Министерства образования Саратовской области и Комитета по образованию администрации Балашовского муниципального района. Оператором конкурса в 2025 году выступает МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова Саратовской области».
Сроки и порядок подачи работ:
работы принимаются до 31 января 2025 года. Образец заявки в Положении;
итоги будут подведены в преддверии Дня Победы.
Для участия необходимо отправить заявку и конкурсные материалы на электронную почту: balashovcdt@mail.ru с пометкой «Серебряное перо Губернии – название учреждения».
Жюри XXII областного конкурса юных журналистов «Серебряное перо Губернии» включает авторитетных представителей журналистского сообщества, системы образования и общественности.
С Положением можно ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/9jV0xHneLs5nIw ]https://disk.yandex.ru/d/9jV0xHneLs5nIw [/url]или на сайте Центра «Созвездие» г. Балашова: https://cevd-bal.ru/2025/01/16/xxii-областной-конкурс-юных-журналистов/