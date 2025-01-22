Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на грантовый конкурс

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В России продолжается заявочная кампания на конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Подать заявки до 6 февраля могут индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, негосударственные НКО и муниципальные учреждения.С этого года авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы». Среди нововведений конкурса также — специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России. Авторы творческих проектов могут воспользоваться возможностью подписать заявку электронной подписью.«В конце декабря Президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, который помогает найти ответы на вопросы, касающиеся заполнения заявок. Электронный помощник доступен в Телеграм (@PFKI_bot)», – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Это уже 14 конкурс фонда, за 3,5 года работы подведены итоги 13 конкурсов. На сайте фонкультурныхинициатив.рф создано 180 тысяч личных кабинетов. В фонд подано свыше 85 000 заявок, грантовую поддержку получили 9 407 проектов на общую сумму более 36,8 млрд рублей. Проекты, получившие поддержку, реализуются во всех 89 регионах России.Об одном из реализованных с помощью гранта ПФКИ проекте «В Россию верим!» рассказала народная артистка России Надежда Бабкина: «В суровое время испытаний для нашей страны задача артистов, режиссеров и деятелей культуры и искусства — объединиться и стать рупором для народа, который сплачивает, а не разобщает. Мы хотели высказаться на эту тему. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив был реализован Всероссийский проект «В Россию верим», в который вошла одноименная народная мистерия. «В Россию верим!» — молитва за тех, кто сейчас находится на передовой».Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».