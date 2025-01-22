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В Год 80-летия Великой Победы Радищевский музей представит рисунки с фронта

Новости / Культура
В Год 80-летия Великой Победы Радищевский музей представит рисунки с фронта


К 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в Энгельсской картинной галерее будет представлена уникальная выставка из собрания Радищевского музея. Открытие состоится 28 января.

В экспозициях представлены иллюстрированные книги, печатная и оригинальная графика (в том числе военные плакаты), предметы декоративно-прикладного искусства, архивные материалы из собрания Радищевского музея.

Одно из центральных мест в экспозиции отведено работам Николая Николаевича Жукова, которого современники по аналогии со знаменитым однофамильцем прозвали «маршалом от искусства». Николай Жуков – автор знаменитых плакатов «Отстоим Москву» и «Немецкий танк здесь не пройдет», которые также можно будет увидеть на выставке.

Не менее пронзительны иллюстрации Александра Исааковича Харшака, ушедшего на фронт добровольцем народного ополчения прямо со студенческой скамьи.

На выставке также представлены рисунки и иллюстрации художников Александра Гавриловича Вязникова; Виктора Семеновича Климашина; Ореста Георгиевича Верейского; Алексея Федоровича Пахомова; саратовского художника Михаила Александровича Аринина.

Замечательным дополнением экспозиции стали предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Радищевского музея (например, шкатулка по мотивам «Баллады о красках» Роберта Рождественского; кружка, украшенная портретами воинов, и др.).

В рамках выставки работает лекторий для организованных групп от 10 человек, посвященный искусству в годы Великой Отечественной войны («Искусство блокадного Ленинграда», «Великая Отечественная война в зеркале искусства», «Николай Жуков: рисунки с фронта», «Нюрнбергский процесс в рисунках советских художников»).