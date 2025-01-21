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Предприниматели региона привлекли более 1,4 млрд рублей благодаря господдержке

Новости
Предприниматели региона привлекли более 1,4 млрд рублей благодаря господдержке




В 2024 году Гарантийный фонд Саратовской области предоставил 93 поручительства на сумму 669 млн рублей, что помогло привлечь кредитных ресурсов на сумму 1,4 млрд рублей. Об этом сегодня сообщили в министерстве экономического развития региона. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП и вложение во внеоборотные активы.

За финансовой поддержкой в прошлом году обратились предприниматели из 16 муниципальных районов области. Лидерами стали предприятия и организации города Саратова, Энгельсского, Балаковского, Пугачевского и Советского муниципальных районов области.

Фонд продолжает наращивать объемы поддержки. С начала своей деятельности предоставлено 1542 поручительства на общую сумму 6,9 млрд рублей, что помогло привлечь 18,8 млрд рублей кредитных средств.

Напомним, Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Процентная ставка составляет 0,75% годовых для предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах экономики (неторговой сфере деятельности). Для торгового сектора экономики ставка вознаграждения составляет 1% годовых от суммы поручительства. Максимальная сумма предоставляемого поручительства - 25 млн рублей.

Подробнее об условиях поддержки можно узнать на официальном сайте Фонда (https://www.saratovgarantfond.ru) или по тел.: (8452) 75-34-15.

В текущем году продолжается работа по поддержке бизнеса в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».