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Озинский и Перелюбский районы получат новый импульс к развитию благодаря региональной программе

Новости
Озинский и Перелюбский районы получат новый импульс к развитию благодаря региональной программе

Глава Озинского района Антонина Галяшкина рассказала об участии муниципалитета в новой региональной программе развития крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований области, о запуске которой вчера заявил Губернатор Роман Бусаргин.

«Программа наполнена мероприятиями различной направленности. Это и развитие ЖКХ, и модернизация инфраструктуры образовательных организаций, и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, и ремонт учреждений культуры, и развитие здравоохранения.
Например, программой предусмотрен ремонт систем водоснабжения нуждающихся в этом муниципальных образований, приобретение 3 единиц дорожно-эксплуатационной техники, что позволит нам более эффективно проводить работы по содержанию дорог. Создание универсальной спортивной площадки, ремонт школ и детских садов – всё это мероприятия, которые будут реализовываться в рамках новой программы в нашем районе.
Так, уже в 2025 году планируется отремонтировать школу посёлка Липовский, а также детский сад «Колосок» р.п. Озинки.

Программа будет реализовываться в течение трёх лет и позволит улучшить качество предоставления услуг здравоохранения, образования, культуры, а значит – улучшить условия жизни наших граждан. Такая поддержка со стороны региональной власти всегда важна и даёт нам не только возможность реализовать новые проекты, но и стимулирует нас на дальнейшее движение вперёд! То, что наш район стал участником этой замечательной программы, безусловно, отличная новость!», - поделилась Антонина Галяшкина.

Озинский и Перелюбский районы получат новый импульс к развитию благодаря региональной программе

Глава Перелюбского района Николай Савельев сообщил в каких муниципальных образованиях будут отремонтированы системы водоснабжения и объекты социальной сферы:

«Какие проблемы в первую очередь волнуют наших жителей? Здравоохранение, транспортное обслуживание, содержание дорог, состояние учреждений, в которых учатся и развиваются наши дети.
Губернатор Саратовской области Роман Викторович Бусаргин, как всегда, слышит наших жителей и реагирует на их пожелания. Вот и в этот раз Перелюбскому району было уделено внимание, и мы вошли в программу развития крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований области!

Программа будет реализовываться в течение трёх лет. За этот период мы проведём ремонт систем водоснабжения в Иванихинском, Кучумбетовском, Смородинском и Целинном муниципальных образованиях, получим 3 дополнительные единицы дорожно-эксплуатационной техники, на региональных дорогах будут установлены новые остановочные павильоны, также планируется организовать маршруты регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, что позволит нам частично решить проблему транспортного обеспечения.

Важнейший вопрос – развитие социальной сферы. Здесь также предусмотрен целый комплекс мероприятий в рамках новой программы. Например, за 3 года мы построим универсальную спортивную площадку, отремонтируем и обеспечим оборудованием 2 сельских дома культуры (Иванихинский и Смородинский), укрепим материально-техническую базу 9 наших творческих коллективов, имеющих звание «Народный», проведём ремонт 2 школ (в посёлках Целинный и Молодёжный), 3 детских садов (в сёлах Иваниха и Нижняя Покровка, а также детского сада №1 села Перелюб), 1 школьного спортивного зала (в селе Грачёв Куст). Также будет отремонтирована районная больница, приобретено необходимое оборудование для лечебного корпуса и пищеблока.

Отдалённым районам Саратовской области всегда, особенно в последние годы, уделяется много внимания. Мы чувствуем это хотя бы на примере того, что благодаря масштабному ремонту дорог до Саратова мы стали добираться гораздо быстрее.

В нашем районе модернизируется инфраструктура, ремонтируются учреждения, создаются условия для качественной жизни людей. И новая программа развития крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований области – ещё одно подтверждение особого внимания региональной власти. Нам очень повезло, что мы стали участниками этой программы!», - рассказал Николай Савельев.