Озинский и Перелюбский районы получат новый импульс к развитию благодаря региональной программе

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Глава Озинского района Антонина Галяшкина рассказала об участии муниципалитета в новой региональной программе развития крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований области, о запуске которой вчера заявил Губернатор Роман Бусаргин.«Программа наполнена мероприятиями различной направленности. Это и развитие ЖКХ, и модернизация инфраструктуры образовательных организаций, и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, и ремонт учреждений культуры, и развитие здравоохранения.Например, программой предусмотрен ремонт систем водоснабжения нуждающихся в этом муниципальных образований, приобретение 3 единиц дорожно-эксплуатационной техники, что позволит нам более эффективно проводить работы по содержанию дорог. Создание универсальной спортивной площадки, ремонт школ и детских садов – всё это мероприятия, которые будут реализовываться в рамках новой программы в нашем районе.Так, уже в 2025 году планируется отремонтировать школу посёлка Липовский, а также детский сад «Колосок» р.п. Озинки.Программа будет реализовываться в течение трёх лет и позволит улучшить качество предоставления услуг здравоохранения, образования, культуры, а значит – улучшить условия жизни наших граждан. Такая поддержка со стороны региональной власти всегда важна и даёт нам не только возможность реализовать новые проекты, но и стимулирует нас на дальнейшее движение вперёд! То, что наш район стал участником этой замечательной программы, безусловно, отличная новость!», - поделилась Антонина Галяшкина.Глава Перелюбского района Николай Савельев сообщил в каких муниципальных образованиях будут отремонтированы системы водоснабжения и объекты социальной сферы:«Какие проблемы в первую очередь волнуют наших жителей? Здравоохранение, транспортное обслуживание, содержание дорог, состояние учреждений, в которых учатся и развиваются наши дети.Губернатор Саратовской области Роман Викторович Бусаргин, как всегда, слышит наших жителей и реагирует на их пожелания. Вот и в этот раз Перелюбскому району было уделено внимание, и мы вошли в программу развития крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований области!Программа будет реализовываться в течение трёх лет. За этот период мы проведём ремонт систем водоснабжения в Иванихинском, Кучумбетовском, Смородинском и Целинном муниципальных образованиях, получим 3 дополнительные единицы дорожно-эксплуатационной техники, на региональных дорогах будут установлены новые остановочные павильоны, также планируется организовать маршруты регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, что позволит нам частично решить проблему транспортного обеспечения.Важнейший вопрос – развитие социальной сферы. Здесь также предусмотрен целый комплекс мероприятий в рамках новой программы. Например, за 3 года мы построим универсальную спортивную площадку, отремонтируем и обеспечим оборудованием 2 сельских дома культуры (Иванихинский и Смородинский), укрепим материально-техническую базу 9 наших творческих коллективов, имеющих звание «Народный», проведём ремонт 2 школ (в посёлках Целинный и Молодёжный), 3 детских садов (в сёлах Иваниха и Нижняя Покровка, а также детского сада №1 села Перелюб), 1 школьного спортивного зала (в селе Грачёв Куст). Также будет отремонтирована районная больница, приобретено необходимое оборудование для лечебного корпуса и пищеблока.Отдалённым районам Саратовской области всегда, особенно в последние годы, уделяется много внимания. Мы чувствуем это хотя бы на примере того, что благодаря масштабному ремонту дорог до Саратова мы стали добираться гораздо быстрее.В нашем районе модернизируется инфраструктура, ремонтируются учреждения, создаются условия для качественной жизни людей. И новая программа развития крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований области – ещё одно подтверждение особого внимания региональной власти. Нам очень повезло, что мы стали участниками этой программы!», - рассказал Николай Савельев.