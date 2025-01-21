Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков

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На территории Саратовской области провели «Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», направленный на противодействие распространения идеологии экстремизма и терроризма, в том числе на межнациональной почве в подростковой среде.И.о. председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области Анастасия Борода провела прямой эфир в социальной сети ВКонтакте. В ходе трансляции она подробно рассказала о различных видах преступлений и правонарушений, связанных с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, а также о производстве и массовом распространении экстремистских материалов. Особое внимание было уделено ответственности за совершение диверсий и передачу заведомо ложных сообщений об актах терроризма.Профилактические мероприятия по данной тематике также прошли во всех общеобразовательных учреждениях области с привлечением сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов учреждений культуры, отделов внутренних дел и прокуратуры.Так, например, в городе Балашов в кинотеатре «Победа» состоялся показ учебного фильма «Терроризм – угроза обществу», после которого сотрудник МВД провел беседу со школьниками о видах правонарушений и проблеме распространения экстремизма и терроризма в социальных сетях.В Вольском районе сотрудники Централизованной библиотеки в рамках акции вручили детям на улицах города буклеты об опасности экстремистских идей и необходимости противостоять террористическим угрозам.На базе Ровенской Центральной библиотеки состоялся актуальный диалог, в рамках которого представители правоохранительных органов рассказали о терроризме и экстремизме, а также дали советы, как не стать соучастником указанных видов преступлений. Подростки ознакомились с книжной выставкой «Вместе против террора», где ученикам раздали информационные буклеты с важными советами о том, как действовать во время террористических актов и экстремистских вызовов.«Противодействие современным угрозам, которым подвергаются подростки, требует комплексного подхода и скоординированных усилий различных институтов общества. Данная акция позволяет точечно проработать наиболее актуальные проблемные аспекты всеми субъектами профилактики. Проведенные мероприятия способствуют повышению уровня правовых знаний подростков, помогают еще раз обратить внимание на необходимость сохранения ценностей российского народа от вторжения экстремистских идеологий», - подвела итоги и.о председателя областной комиссии Анастасия Борода.