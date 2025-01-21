В Саратовской области через кадровые центры «Работа России» нашли работу 8,7 тысячи женщин

просмотров: 127

В прошлом году поддержку от кадрового центра в предпринимательской инициативе получила жена участника СВО Ирина Тимофеева. Женщина открыла собственное дело, основным направлением которого является создание мозаичных панно, икон, фасадных элементов, сувенирной продукции, реставрация мозаичных изделий советского периода, панно для хаммамов и оформление уличных объектов.Специалисты кадрового центра помогли молодой матери Екатерине Поповой. До декретного отпуска девушка работала в Саратове в одном из учреждений культуры. В настоящее время Екатерина проживает в Калининске и хотела трудоустроиться в родном городе. Кадровый консультант центра занятости помог ей определиться с выбором. После успешного собеседования с работодателем Екатерина приступила к работе в администрации района.«Одним из инструментов помощи и поддержки женщин являются женские клубы «Семья. Карьера. Успех», созданные в прошлом году при кадровых центрах во всех районах области в рамках программы комплексной модернизации службы занятости. Участницы получают помощь карьерных консультантов по профориентации, узнают о возможностях бесплатного профессионального обучения, встречаются с работодателями, делятся опытом по открытию собственного дела при поддержке службы занятости, а также посещают музеи, плетут маскировочные сети для бойцов СВО, делятся рецептами и секретами воспитания детей. В этом году работа клубов будет продолжена», – рассказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.