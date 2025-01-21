Саратовца наградили медалью за спасение раненого командира

просмотров: 127

Участник специальной военной операции из Ершовского района Саратовской области удостоен государственной награды.Как рассказали в администрации муниципалитета, сержант Алик Г. отмечен медалью «За храбрость» 2-й степени - работая под FPV-дронами и артиллерийским огнем, боец сумел обеспечить бесперебойную связь на переднем крае.Стоит отметить, что это не единственная награда саратовца. Он удостоен медалей Жукова, Суворова, «За отвагу» и медали участника военной операции в Сирии.Так, медаль «За отвагу» бойцу вручили за оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненого командира, а также секретных документов. Кроме того, Алик определил место повреждения кабеля связи, устранил его, что позволило командованию продолжить управлять боем.«Гордимся нашим земляком и желаем ему здоровья, решимости и скорейшего возвращения с победой домой!» - говорится в публикации.