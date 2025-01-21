21 ЯНВАРЯ 2025 ВТОРНИК
Новости
18:45 | 21 января
Предприниматели региона привлекли более 1,4 млрд рублей благодаря господдержке
14:00 | 21 января
Озинский и Перелюбский районы получат новый импульс к развитию благодаря региональной программе
13:04 | 21 января
Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков
12:00 | 21 января
В Саратовской области через кадровые центры «Работа России» нашли работу 8,7 тысячи женщин
11:00 | 21 января
Саратовца наградили медалью за спасение раненого командира
10:22 | 21 января
Саратовские мотострелки поддержали создание музея на площади Героев Донбасса
18:42 | 20 января
Новая региональная программа. Два народных хора в Дергачах укрепят материальную базу
16:58 | 20 января
Завершилась разработка новой региональной программы развития крупнейших образований
11:51 | 20 января
Открыта музейная выставка в честь года 80-летия Великой Победы
13:55 | 19 января
Ветеран СВО встретился с учениками школы села Александровка
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовца наградили медалью за спасение раненого командира

Новости
Саратовца наградили медалью за спасение раненого командира




Участник специальной военной операции из Ершовского района Саратовской области удостоен государственной награды.

Как рассказали в администрации муниципалитета, сержант Алик Г. отмечен медалью «За храбрость» 2-й степени - работая под FPV-дронами и артиллерийским огнем, боец сумел обеспечить бесперебойную связь на переднем крае.

Стоит отметить, что это не единственная награда саратовца. Он удостоен медалей Жукова, Суворова, «За отвагу» и медали участника военной операции в Сирии.

Так, медаль «За отвагу» бойцу вручили за оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненого командира, а также секретных документов. Кроме того, Алик определил место повреждения кабеля связи, устранил его, что позволило командованию продолжить управлять боем.

«Гордимся нашим земляком и желаем ему здоровья, решимости и скорейшего возвращения с победой домой!» - говорится в публикации.