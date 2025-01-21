Саратовские мотострелки поддержали создание музея на площади Героев Донбасса

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Бойцы 110-й отдельной мотострелковой бригады записали в зоне СВО видеообращение.Участники специальной военной операции поддержали предложение передать здание бывшего аэропорта «Центральный» под создание музея защитников Отечества.«Мы поддерживаем инициативу руководителя «Боевого братства» Авезниязова Сергея Климентьевича по передаче городу здания бывшего саратовского аэровокзала, расположенного на площади имени Героев Донбасса, для организации музея защитников Отечества. Это важно в воспитании патриотизма», - сообщили саратовские бойцы.Ранее в интернете появились объявления о сдаче в аренду здания бывшего аэропорта Саратова. За аренду запросили 1 миллион 31 тысячу 750 рублей в месяц. По мнению риелторов, объект площадью свыше 4 тысяч квадратных метров «идеально подходит для реализации самых смелых бизнес-идей».Руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов обратился к владельцу здания старого аэропорта Аркадию Евстафьеву с просьбой отдать помещение под музей защитников Отечества.