Завершилась разработка новой региональной программы развития крупнейших образований

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По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, данные территории, учитывая удаленность, плотность населения, кадровую обеспеченность и другие факторы, особенно нуждаются в дополнительной поддержке. Детально анализировали, какую реальную помощь со стороны региона можно оказать муниципалитетам, что именно востребовано.Новая программа включает в себя несколько направлений:◾️ развитие жилищно-коммунального хозяйства;◾️ развитие спорта;◾️ развитие здравоохранения;◾️ развитие инфраструктуры образовательных организаций;◾️ развитие дорожной и транспортной инфраструктуры;◾️ укрепление материально-технической базы культурных учреждений;◾️ ремонт сельских ДК, поддержка творческих коллективов, оснащение детских школ искусств;◾️ ремонт школ и введение дополнительных именных стипендий для студентов-целевиков из этих районов.В рамках программы будут реализованы различные решения по ремонту социальных объектов, закупке дополнительного оборудования для больниц и поликлиник, приобретению для районов коммунальной и дорожной техники и многое другое. Отдельные вопросы - ремонт систем водоснабжения и транспортное обслуживание.