20 ЯНВАРЯ 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:42 | 20 января
Новая региональная программа. Два народных хора в Дергачах укрепят материальную базу
16:58 | 20 января
Завершилась разработка новой региональной программы развития крупнейших образований
11:51 | 20 января
Открыта музейная выставка в честь года 80-летия Великой Победы
13:55 | 19 января
Ветеран СВО встретился с учениками школы села Александровка
21:00 | 18 января
Казачьи общества проведут цикл мероприятий к 80-летию Победы
17:35 | 17 января
Рост числа избирателей в области объяснили развитием промышленности
15:00 | 17 января
В Саратовской области адаптируют квартиры ветеранов СВО с инвалидностью
14:11 | 17 января
Главный корпус СГТУ признан объектом культурного наследия регионального значения
10:24 | 17 января
В четырех районах области продолжают работу пункты проката технических средств для ухода за детьми
10:23 | 17 января
Более 7 тысяч предпринимателей получили поддержку Центра «Мой бизнес» в 2024 году
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Завершилась разработка новой региональной программы развития крупнейших образований

Новости
Завершилась разработка новой региональной программы развития крупнейших отдаленных малонаселенных муниципальных образований на 2025-2027 годы. В нее вошли Дергачевский, Озинский и Перелюбский районы.

Завершилась разработка новой региональной программы развития крупнейших образований

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, данные территории, учитывая удаленность, плотность населения, кадровую обеспеченность и другие факторы, особенно нуждаются в дополнительной поддержке. Детально анализировали, какую реальную помощь со стороны региона можно оказать муниципалитетам, что именно востребовано.

Новая программа включает в себя несколько направлений:

◾️ развитие жилищно-коммунального хозяйства;
◾️ развитие спорта;
◾️ развитие здравоохранения;
◾️ развитие инфраструктуры образовательных организаций;
◾️ развитие дорожной и транспортной инфраструктуры;
◾️ укрепление материально-технической базы культурных учреждений;
◾️ ремонт сельских ДК, поддержка творческих коллективов, оснащение детских школ искусств;
◾️ ремонт школ и введение дополнительных именных стипендий для студентов-целевиков из этих районов.

В рамках программы будут реализованы различные решения по ремонту социальных объектов, закупке дополнительного оборудования для больниц и поликлиник, приобретению для районов коммунальной и дорожной техники и многое другое. Отдельные вопросы - ремонт систем водоснабжения и транспортное обслуживание.