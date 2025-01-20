Завершилась разработка новой региональной программы развития крупнейших образований
Завершилась разработка новой региональной программы развития крупнейших отдаленных малонаселенных муниципальных образований на 2025-2027 годы. В нее вошли Дергачевский, Озинский и Перелюбский районы.
По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, данные территории, учитывая удаленность, плотность населения, кадровую обеспеченность и другие факторы, особенно нуждаются в дополнительной поддержке. Детально анализировали, какую реальную помощь со стороны региона можно оказать муниципалитетам, что именно востребовано.
Новая программа включает в себя несколько направлений:
◾️ развитие жилищно-коммунального хозяйства;
◾️ развитие спорта;
◾️ развитие здравоохранения;
◾️ развитие инфраструктуры образовательных организаций;
◾️ развитие дорожной и транспортной инфраструктуры;
◾️ укрепление материально-технической базы культурных учреждений;
◾️ ремонт сельских ДК, поддержка творческих коллективов, оснащение детских школ искусств;
◾️ ремонт школ и введение дополнительных именных стипендий для студентов-целевиков из этих районов.
В рамках программы будут реализованы различные решения по ремонту социальных объектов, закупке дополнительного оборудования для больниц и поликлиник, приобретению для районов коммунальной и дорожной техники и многое другое. Отдельные вопросы - ремонт систем водоснабжения и транспортное обслуживание.
По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, данные территории, учитывая удаленность, плотность населения, кадровую обеспеченность и другие факторы, особенно нуждаются в дополнительной поддержке. Детально анализировали, какую реальную помощь со стороны региона можно оказать муниципалитетам, что именно востребовано.
Новая программа включает в себя несколько направлений:
◾️ развитие жилищно-коммунального хозяйства;
◾️ развитие спорта;
◾️ развитие здравоохранения;
◾️ развитие инфраструктуры образовательных организаций;
◾️ развитие дорожной и транспортной инфраструктуры;
◾️ укрепление материально-технической базы культурных учреждений;
◾️ ремонт сельских ДК, поддержка творческих коллективов, оснащение детских школ искусств;
◾️ ремонт школ и введение дополнительных именных стипендий для студентов-целевиков из этих районов.
В рамках программы будут реализованы различные решения по ремонту социальных объектов, закупке дополнительного оборудования для больниц и поликлиник, приобретению для районов коммунальной и дорожной техники и многое другое. Отдельные вопросы - ремонт систем водоснабжения и транспортное обслуживание.