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Открыта музейная выставка в честь года 80-летия Великой Победы

Новости / Культура
Открыта музейная выставка в честь года 80-летия Великой Победы


17 января в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоялось открытие выставки «Блокадный хлеб» из Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда».

Первыми посетителями стали школьники Саратова. На открытии выставки учащиеся узнали об условиях жизни в осажденном городе, познакомились с «блокадными» рецептами хлеба и технологиями его изготовления на заводе им.А.Е.Бадаева. Для каждого блокадника именно хлеб стал символом выживания, надежды и стойкости. Тысячи ленинградцев, держа в руках карточки, стояли в длинных очередях, мечтая продержаться еще хотя бы день.

Посетители обратили внимание на предметы военного периода, и на те 125 блокадных грамм хлеба, которые дети, иждивенцы получали в самые суровые дни блокады, сковавшей город. Сотрудник музея, Марина Ивановна Сторожева, напомнила, что Саратов был прифронтовым городом, сюда эвакуировались тысячи людей.

В 1942 году в наш город был эвакуирован Ленинградский университет. А в Доме-музее Н.Г. Чернышевского, который работал весь период войны, продолжалась работа. Проходили экскурсии, лекции и беседы. На экскурсии школьники познакомились с рукописными материалами, в которых содержатся сведения об эвакуации Ленинградского университета в Саратов и о работе в музее профессора В.Е.Евгеньева-Максимова.

Выставка доступна по Пушкинской карте.