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Рост числа избирателей в области объяснили развитием промышленности

Новости

В Саратовской области установлена численность избирателей на 1 января 2025 года.
Сегодня областная избирательная комиссия опубликовала сведения о количестве избирателей на территории нашего региона. Из информации следует, что за последнее время их численность увеличилась и составила 1 835 117 избирателей.
Мы решили уточнить, с чем это связано.

В областном избиркоме пояснили, что численность избирателей устанавливается избирательной комиссией субъекта РФ ежегодно, по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года.
- Сведения о численности формируются, исходя из данных, содержащихся в ГАС «Выборы», которые, в свою очередь, вносятся на основании сведений, представляемых главами местных администраций, формируемых из нескольких источников, установленных законом.
Только после того, как все необходимые сведения будут предоставлены главами администраций, устанавливается численность избирателей в регионе и публикуется на официальном сайте избирательной комиссии».
В региональном министерстве по делам территориальных образований отметили, что увеличение численности избирателей связано, в том числе, с прибытием в нашу область жителей из приграничных и новых территорий.Они уже обосновались у нас и имеют право участвовать в выборах. Также - в связи с увеличением контингента военнослужащих и обучающихся в учреждениях военного профиля. Как мы понимаем, это не только преподаватели, военнослужащие, но и члены их семей. Не стоит также забывать о  производственном потенциале нашей области, на территории которой работает большое количество промышленных и оборонных предприятий, строится большой кластер новых предприятий, что  требует, в том числе, привлечения специалистов из других регионов.