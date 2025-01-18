В Саратовской области адаптируют квартиры ветеранов СВО с инвалидностью

просмотров: 157

В региональном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» состоялось первое в 2025 году заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей под руководством заместителя Председателя Правительства области Сергея Егорова.Члены комиссии обсудили вопросы, связанные с адаптацией жилых помещений ветеранов специальной военной операции, имеющих инвалидность.Руководитель филиала фонда Денис Белоусов рассказал о специальной программе, запущенной фондом «Защитники Отечества», по которой жилье ветеранов специальной военной операции адаптируют под их нужды за счет средств фонда. Для этого ветеранам необходимо обратиться в филиал фонда и встать на сопровождение у социального координатора. Социальный координатор поможет собрать необходимый пакет документов и инициирует выезд специальной комиссии, которая на месте изучит возможность проведения адаптации и потребности человека.«В рамках программы по адаптации жилые помещения ветеранов специальной военной операции оборудуются системой «Умный дом», роботизированной техникой, специализированным рабочим местом, адаптированными кухнями и санузлами. Всего в перечень средств адаптации включены 83 наименования», – отметил руководитель филиала фонда.Как отметил Сергей Егоров, эта работа должна вестись во взаимодействии с администрациями муниципалитетов. «Программа направлена на создание бытовых условий для наших защитников. Профильным ведомствам и главам районов необходимо работать вместе с региональным филиалом фонда, в том числе по выявлению потребности ветеранов в адаптации жилых помещений», – подчеркнул зампред.