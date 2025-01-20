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Главный корпус СГТУ признан объектом культурного наследия регионального значения

Новости
Главный корпус СГТУ признан объектом культурного наследия регионального значения

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включен главный корпус Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Здание находится на улице Политехнической, 77.

Ранее специалисты провели экспертизу и изучили историю и архитектуру строения. Согласно исследованиям, в 1930 году был подписан приказ Народного комиссариата Путей Сообщения об организации в Саратове автодорожного института. И в этом же году осуществили первый набор студентов. Вскоре началось строительство многочисленных корпусов института, включая главный корпус. Технический проект был разработан московским ГИПРОВТУЗ, его утвердили в 1931 году. Дальнейшей разработкой проекта занималась Саратовская проектная контора «Промстрой». Практически типовой проект требовал доработки. Потому к работе подключились и лучшие архитектурные силы Саратова. Например, Владимир Карпенко, Дмитрий Карпов, а позже Николай Усов. В 1935 году студенты переехали в новые корпуса. В 1960 году было принято постановление о преобразовании института в политехнический. В 1992 году он получил статус университета.

Также комитет культурного наследия утвердил предмет охраны исторического здания. В том числе представляет интерес композиционное и архитектурное оформление фасадов. Например, на одном из них сохранились спаренные колонны, кессонное перекрытие портика с оформлением тягами, другом – колонны с пилястрами, панно с изображением работы инженеров. Кроме того, предметом охраны стали элементы интерьера. В вестибюле можно увидеть кессонные потолки, колонны с капителями, бетонно-мозаичные полы. Стены парадной лестницы декорированы шлифованной плиткой из вулканического туфа розового цвета, а балки перекрытий украшены филенками и лепным декором. В зрительном зале сохранилось богатое убранство: декор потолка из розеток с растительным орнаментом, портал сцены, пилястры, спаренные кронштейны.