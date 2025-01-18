В четырех районах области продолжают работу пункты проката технических средств для ухода за детьми

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В Саратовской области в центрах социальной помощи семье и детям «Семья» работают пункты проката технических средств, мебели и предметов быта, необходимыми для ухода за детьми до трех лет.На сегодняшний день такие пункты оборудованы в центрах «Семья» Саратова, Энгельсского, Балашовского и Балаковского районов благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография».«Обратиться в пункт проката за необходимыми детскими вещами могут семьи, которые состоят на обслуживании в учреждении и нуждаются в поддержке. За все время реализации проекта более 500 семей получили возможность воспользоваться услугами проката. В этом году помощь семьям будет продолжаться через реализацию нового национального проекта «Семья»», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.Напомним, в пунктах проката можно получить во временное пользование детские кроватки, коляски, манежи, стульчики для кормления, ванночки для купания младенцев, столики для пеленания и другие необходимые вещи.