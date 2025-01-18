Более 7 тысяч предпринимателей получили поддержку Центра «Мой бизнес» в 2024 году

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Центром «Мой бизнес» Саратовской области в 2024 году оказано более 9,5 тысяч услуг 7 тысячам получателей – субъектам МСП, самозанятым и физическим лицам, которые планируют начать свое дело.Бизнес получал целый комплекс имущественной, образовательной, информационной, консультационной поддержки, а также помощь в продвижении продукции через бизнес-миссии и маркетплейсы, инжиниринг и цифровые услуги.Одним из наиболее востребованных направлений поддержки стало оказание услуг по популяризации продукции. Этой мерой воспользовались более 350 получателей.Проведено более 1900 консультаций для субъектов МСП, самозанятых и физических лиц, в том числе посредством цифровой платформы МСП.РФ.Состоялись бизнес-миссии для предпринимателей в Москву, Пермь и Уфу. По итогам участия заключено более 20 соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с потенциальными партнерами принимающих сторон. Также обеспечено участие 200 предпринимателей региона в крупных всероссийских и региональных выставках-ярмарках.Реализованы несколько проектов, в том числе по поддержке молодежного предпринимательства, популяризации предпринимательской деятельности среди ветеранов СВО и членов их семей.«Центр «Мой бизнес» активно поддерживает внедрение цифровых технологий в бизнес. В целях повышения доходности, расширения рынков сбыта и увеличения объёмов продаж в 2024 году дан старт проекту «Витрина самозанятых Саратовской области». Это интернет-ресурс в виде каталога товаров и услуг, которые реализуются самозанятыми на территории области. Воспользоваться им может любой желающий. На «витрине» уже 140 самозанятых бесплатно презентуют свои товары и услуги», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.Кроме того, ведется работа по наполнению отдельной витрины для саратовских производителей на маркетплейсе «Озон».Также Центр работает с крупными игроками рынка, среди которых Авито, VK, Яндекс и другие компании, которые продолжают поддерживать предпринимателей. По партнерским программам предприниматели могут получить скидки и бонусы для размещения товаров и услуг, бюджет или его удвоение на запуск рекламной кампании.«В текущем году будет продолжена работа по поддержке бизнеса в рамках в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Будут сохранены наиболее востребованные саратовскими предпринимателями услуги, дополнена и актуализирована образовательная и информационная повестка. Продолжена практика по обучению школьников и студентов предпринимательству», - отметил министр.