Школьники накормили саратовских спасателей

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Воспитанники школы-интерната Хвалынска посетили местных спасателей. Они побывали в гостях у сотрудников хвалынского аварийно-спасательного формирования областной службы спасения.Старшеклассники привезли спасателям самостоятельно приготовленную выпечку. Дети высказали слова благодарности за нелегкий труд, пожелали сотрудникам экстренной службы здоровья, успехов и счастья.«Нас очень тепло встретили, рассказали о деятельности подразделения, высказав пожелание увидеть выпускников в отряде спасателей. Встреча получилась теплой, по-настоящему домашней. Как пошутили серьезные и ответственные спасатели: "С такими пирогами вы нам настоящий праздник устроили!", - рассказали воспитанники интерната.Дети были невероятно горды собой и согласились, что делать подарки гораздо приятней, чем получать.Напомним, все угощения воспитанники интерната готовят сами в рамках мастер-классов опытных шеф-поваров русской кухни. Проект реализуется под руководством председателя Общественной палаты Саратовской области, председателя регионального отделения общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Бориса Шинчука. В ноябре прошлого года при поддержке Фонда Президентских грантов в интернате обновили учебный центр. Теперь все блюда воспитанники готовят на новом современном оборудовании.