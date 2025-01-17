Юные казачата побывали на экскурсии в Региональном центре

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15 января в гости в Региональный центр на экскурсию были приглашены юные «казачата» 6 классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф.Маргелова». Эта дата - день образования Волжского казачьего войска.Сотрудники центра провели для ребят урок мужества «Воинская слава казаков». Ребята послушали лекцию про историю и воинские традиции казачества. У казаков есть свои традиционные особенности, одной из которых являлся казачий круг – это собрание казаков. В 43-ей школе чтят эти традиции, где как раз собрание является частью школьной жизни юных «казачат», где решаются важные вопросы, например, выбор наставников.На мероприятии была представлена выставка холодного клинкового оружия, которую предоставил почетный гость – Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник специальной военной операции, казачий полковник Андрей Викторович Фетисова. Андрей Викторович тепло пообщался с ребятами, рассказал подробно о каждом представленном оружии, как и когда его применяли доблестные защитники Родины.Кроме того, Атаман рассказал ребятам о своем участии в специальной военной операции, поблагодарил за рисунки, письма и посылки от родной «казачьей» школы, ответил на все интересующие работы.В продолжение мероприятия, по традиции, ребят познакомили с деятельностью центра, военно-патриотическими объединениями, пригласили школьников на занятия. Опытные педагоги провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и по неполной разборке-сборке автомата Калашникова.Юным гостям понравилась встреча, в ходе которой они узнали много нового и попробовали свои силы в практических занятиях.