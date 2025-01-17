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Юные казачата побывали на экскурсии в Региональном центре

Новости
Юные казачата побывали на экскурсии в Региональном центре

15 января в гости в Региональный центр на экскурсию были приглашены юные «казачата» 6 классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф.Маргелова». Эта дата - день образования Волжского казачьего войска.

Юные казачата побывали на экскурсии в Региональном центре

Сотрудники центра провели для ребят урок мужества «Воинская слава казаков». Ребята послушали лекцию про историю и воинские традиции казачества. У казаков есть свои традиционные особенности, одной из которых являлся казачий круг – это собрание казаков. В 43-ей школе чтят эти традиции, где как раз собрание является частью школьной жизни юных «казачат», где решаются важные вопросы, например, выбор наставников.

Юные казачата побывали на экскурсии в Региональном центре

На мероприятии была представлена выставка холодного клинкового оружия, которую предоставил почетный гость – Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник специальной военной операции, казачий полковник Андрей Викторович Фетисова. Андрей Викторович тепло пообщался с ребятами, рассказал подробно о каждом представленном оружии, как и когда его применяли доблестные защитники Родины.

Юные казачата побывали на экскурсии в Региональном центре

Кроме того, Атаман рассказал ребятам о своем участии в специальной военной операции, поблагодарил за рисунки, письма и посылки от родной «казачьей» школы, ответил на все интересующие работы.
В продолжение мероприятия, по традиции, ребят познакомили с деятельностью центра, военно-патриотическими объединениями, пригласили школьников на занятия. Опытные педагоги провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и по неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

Юные казачата побывали на экскурсии в Региональном центре

Юным гостям понравилась встреча, в ходе которой они узнали много нового и попробовали свои силы в практических занятиях.