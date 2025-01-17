«Музейная неделя» для участников СВО и их семей стартует уже в эту субботу

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- В акции участвуют федеральные музеи, а также областные и муниципальные учреждения, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Поддержим тех, кто защищает наше будущее, и дадим возможность познакомиться с наследием нашей культуры!Узнать детали и режим работы можно на сайтах и в социальных сетях учреждений.