«Музейная неделя» для участников СВО и их семей стартует уже в эту субботу
С 18 по 24 января российские музеи снова открывают свои двери для защитников Родины и членов их семей. В рамках акции они смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции, временные выставки и мероприятия.
- В акции участвуют федеральные музеи, а также областные и муниципальные учреждения, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Поддержим тех, кто защищает наше будущее, и дадим возможность познакомиться с наследием нашей культуры!
Узнать детали и режим работы можно на сайтах и в социальных сетях учреждений.