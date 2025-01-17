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80-летие Победы обсудили на ток-шоу

Новости
80-летие Победы обсудили на ток-шоу



В пресс-центре Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Саратов» 15 января состоялась запись ток-шоу «Свое мнение».

В обсуждении вопросов патриотического воспитания детей и молодежи в год 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, в условиях проведения специальной военной операции, приняли участие члены совета регионального отделения «Боевого братства»: председатель комитета областной думы по делам ветеранов Герой России Александр Янклович, заместитель председателя Общественной палаты, председатель регионального отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов, директор Музея СВО Наталья Речман, а также председатель комитета молодежной политики Ангелина Беловицкая.

Сергей Авезниязов рассказал о мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые проводятся общественными организациями на территории региона. Инициативой регионального отделения стало решение объявить 2025 год в честь одного из создателей Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Героя Советского Союза, генерала армии Валентина Варенникова - участника Великой Отечественной войны, фронтовика, воина-интернационалиста.

Беловицкая презентовала совместный проект комитета молодежной политики, региональных отделений «Боевого братства», РСВА и СВО, мэрии Саратова - комиксы (рисованные истории) «Звезды над Волгой», созданные школьниками рпо мотивам биографий и подвигов наших земляков, удостоенных высокого звания Героя России в ходе проведения специальной военной операции.

Янклович особое внимание уделил работе над «Книгой Памяти Саратовской области», посвященной участникам СВО, и деятельности передвижных музеев спецоперации. Герой России горячо высказался в поддержку инициативы Саратовского областного отделения об открытии музея защитников Отечества.