Дети из интерната по-семейному встретили Старый Новый год

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Очередной кулинарный мастер-класс прошел в школе-интернате Хвалынска. Его организовало для старшей группы воспитанников интерната саратовское региональное отделение общественно-государственной организации Ассамблеи народов России.«Это особенная атмосфера, тихая, домашняя, по-настоящему тёплая, уютная. А блюда, которые мы готовили, как нельзя лучше соответствовали такому настроению», - рассказали представители интерната.Праздничным угощением стали пирог с яблоками и корицей, глазированный сахарным сиропом, «пастуший хлеб» - ароматные булочки с тмином, пропитанные соусом из свежего укропа, чеснока и масла, и чай с клюквой.Организаторам удалось воплотить идею праздника как тихого, уютного семейного чаепития.Напомним, все угощения воспитанники интерната готовят сами в рамках мастер-классов опытных шеф-поваров русской кухни. Проект реализуется под руководством председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука. В ноябре прошлого года при поддержке Фонда Президентских грантов в интернате обновили учебный центр. Все блюда воспитанники готовят на новом современном оборудовании.