17 ЯНВАРЯ 2025 ПЯТНИЦА
Новости
13:38 | 16 января
Школьники накормили саратовских спасателей
12:29 | 16 января
Юные казачата побывали на экскурсии в Региональном центре
11:00 | 16 января
«Музейная неделя» для участников СВО и их семей стартует уже в эту субботу
10:05 | 16 января
80-летие Победы обсудили на ток-шоу
09:00 | 16 января
Дети из интерната по-семейному встретили Старый Новый год
16:39 | 15 января
Первый саратовский донор Центра крови вступил в регистр доноров костного мозга
12:46 | 15 января
Уничтожили пункт управления, который запускал на Саратовскую область беспилотники
12:33 | 15 января
В Год 80-летия Великой Победы откроется музейная выставка "Блокадный хлеб"
12:00 | 15 января
Турнир «Золотая шайба» стартовал
11:00 | 15 января
В Саратовской области введен режим ЧС межмуниципального уровня
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Дети из интерната по-семейному встретили Старый Новый год

Новости
Дети из интерната по-семейному встретили Старый Новый год

Очередной кулинарный мастер-класс прошел в школе-интернате Хвалынска. Его организовало для старшей группы воспитанников интерната саратовское региональное отделение общественно-государственной организации Ассамблеи народов России.
«Это особенная атмосфера, тихая, домашняя, по-настоящему тёплая, уютная. А блюда, которые мы готовили, как нельзя лучше соответствовали такому настроению», - рассказали представители интерната.
Праздничным угощением стали пирог с яблоками и корицей, глазированный сахарным сиропом, «пастуший хлеб» - ароматные булочки с тмином, пропитанные соусом из свежего укропа, чеснока и масла, и чай с клюквой.
Организаторам удалось воплотить идею праздника как тихого, уютного семейного чаепития.
Напомним, все угощения воспитанники интерната готовят сами в рамках мастер-классов опытных шеф-поваров русской кухни. Проект реализуется под руководством председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука. В ноябре прошлого года при поддержке Фонда Президентских грантов в интернате обновили учебный центр. Все блюда воспитанники готовят на новом современном оборудовании.