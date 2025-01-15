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Первый саратовский донор Центра крови вступил в регистр доноров костного мозга

Новости
Первый саратовский донор Центра крови вступил в регистр доноров костного мозга


Саратовский Центр Крови подключился к работе с Федеральным регистром доноров костного мозга

В начале января первый донор Саратовского центра крови сдал кровь на типирование для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга

Чтобы стать донором костного мозга, необходимо подать заявку на вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга через Единый портал Госуслуг.

Специалисты Центра Крови по номеру телефона, указанному в заявке, согласуют дату визита в рекрутинговый центр. Во время визита потенциальный донор должен иметь при себе паспорт, СНИЛС и заполнить необходимые документы для вступления в Регистр, а также пройти медицинский осмотр.

«Если во время медицинского осмотра врач не выявит у желающего противопоказаний к процедуре донации клеток костного мозга, тот отправляется на сдачу крови. У потенциального донора забирается 4 мл венозной крови для проведения анализа на генетическую совместимость. После этого донор заносится в Федеральный регистр доноров костного мозга. Если находится генетический близнец, которому понадобится пересадка клеток костного мозга, с донором свяжется сотрудник Регистра.

Решение о донации клеток костного мозга - очень серьезный и ответственный поступок, который позволяет подарить шанс на жизнь другому человеку», - рассказал главный врач Саратовского областного клинического центра крови Алексей Данилов.

Рекрутинговый центр находится по адресу г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 27.