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Уничтожили пункт управления, который запускал на Саратовскую область беспилотники

Новости
Уничтожен пункт управления БПЛА, откуда накануне массово запускались дроны по территории РФ. По данным SHOT, разведка оперативно передала координаты и точка была поражена ракетой «Изделие 305». Оперативный контроль подтвердил уничтожение ПУ, личного состава и остатков дронов-камикадзе.



Самая массированная атака беспилотниками ВСУ на регионы России в этом году осуществлялась поэтапно. По данным SHOT, беспилотники шли стаями в количестве от семи до десяти аппаратов в несколько заходов с интервалом 20–30 минут на каждый регион. Запуски производились с трёх территорий Украины: Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Пункт управления в последней был очень быстро определён ВС РФ — он находился в посёлке Двуречное. И через считаные минуты по нему был нанесён точный удар управляемой ракетой «Изделие 305», которую не может сбить ПВО, и она хорошо защищена от помех РЭБ.

По некоторым данным, накануне ВСУ применяли ракеты-дроны «Паляниця» и реактивные беспилотники «Бобёр» для атак на Саратовскую область. В атаках на другие регионы, предположительно, использовались PD-2 и UJ-22. После уничтожения в двух регионах обнаружили неразорвавшиеся кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около 5 кг.