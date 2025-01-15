В Год 80-летия Великой Победы откроется музейная выставка "Блокадный хлеб"

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17 января в 12.00 в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского открывается выставка «Блокадный хлеб».Посетители узнают об условиях жизни в осажденном городе, «блокадных» рецептах хлеба и технологиях его изготовления на заводе имени А.А. Бадаева.Также на выставке будут представлены рукописные заметки о работе Дома-музея Н.Г. Чернышевского в годы войны, написанные профессором В.Е. Евгеньевым-Максимовым, письма внучки Н.Г.Чернышевского Н.М. Чернышевской, газеты и газетные вырезки, карточки на хлеб, фотографии, предметы быта периода Великой Отечественной войны.Выставка доступна по Пушкинской карте.