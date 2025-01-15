Турнир «Золотая шайба» стартовал

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В Пугачёвском районе стартовали областные соревнования по хоккею «Золотая шайба» среди сельских команд 2010-2011г.р. Игры группового этапа проходили на хоккейных площадках города Пугачёва и села Рахмановка Пугачевского района. В первый соревновательный день команды состязались в двух группах.В группе «А» 1 место заняла команда Ивантеевского района, 2 место - у команды из Пугачёвского района, 3 место - у Александрово-Гайского района.В группе «Б» 1 место заняла команда Лысогорского района, 2 - Духовницкий район, 3 - Марксовский район.Команды, занявшие 1 и 2 места в своих группа уже завтра сыграют в полуфинале и поборются за победу в турнире.