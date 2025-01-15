Госжилинспекция напоминает об обязательствах собственников по обслуживанию газового оборудования

просмотров: 126

Государственная жилищная инспекция области напоминает жителям о неоходимости регулярного обслуживания бытового газоиспользующего оборудования (например, газовые плиты, которые используют большинство граждан в своих домах).Согласно действующему законодательству, ответственность за техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования лежит на его владельцах. Это означает, что собственники квартир обязаны заключать договоры со специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию на выполнение таких работ.«Уклонение от подписания договора на обслуживание или недопуск газораспределительной организации в жилые помещения могут иметь серьезные последствия. В соответствии с законодательством, если собственник квартиры не выполнит свои обязательства по обеспечению ремонта и обслуживания газового оборудования, это может привести к приостановлению подачи газа в квартиру или жилой дом. Более того, за подобные нарушения предусмотрены штрафы: физическим лицам может грозить от 5 до 10 тысяч рублей, должностным – от 25 до 100 тысяч, юридическим – от 200 до 500 тысяч рублей», – напомнила и.о. начальника инспекции Юлия Абрамова.Собственникам квартир и жилых домов рекомендуется не откладывать на потом заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования. Заботясь о безопасности своей семьи и окружающих, вы не только соблюдаете законодательные нормы, но и предотвращаете потенциальные аварийные ситуации, связанные с газом.