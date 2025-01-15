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Начался капитальный ремонт старейшего поликлинического отделения

Новости
Начался капитальный ремонт старейшего поликлинического отделения


Поликлиническое отделение №2 расположено в Балаково на улице Академика Жук. Капитальный ремонт начат в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В рамках запланированных работ подрядчик проведет капитальный ремонт кровли, замену инженерных коммуникаций систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Будет произведена отделка с частичной перепланировкой помещений первого и второго этажей, обновление системы электроснабжения, установка новых входных групп, замена пожарной сигнализации.

«Изменения сделают поликлинику более современной и комфортной. На время ремонта мы постарались минимизировать неудобства пациентов и сотрудников. Прием пациентов, относящихся к поликлиническому отделению №2, будет организован в поликлиническом отделении №1, которое располагается неподалеку», - рассказал главный врач поликлиники Александр Овсянников.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»