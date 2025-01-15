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В 2024 году аэропорт «Гагарин» обслужил 1 млн 150 тыс. пассажиров

Новости
Международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») в 2024 году обслужил 1 млн 150 тыс. пассажиров, что на 8% выше показателей 2023 года.




Большая часть пассажиров – 1 млн 112 тыс. – воспользовались внутрироссийскими рейсами. На международных направлениях было обслужено 37,5 тыс. пассажиров. Общий объем грузов и почты, обработанных в минувшем году, составил более 579 тонн.

В 2024 году в аэропорту было выполнено более 8,8 тыс. взлетно-посадочных операций. Маршрутная сеть аэропорта «Гагарин» включала 15 направлений — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Новосибирск, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Махачкала, Сургут, Уфа, Ереван, Баку и Анталья.

Полеты из аэропорта «Гагарин» в минувшем году на регулярной основе выполняли 10 авиакомпаний - «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 Airlines, Red Wings, «Азимут», «ИрАэро», «Икар», «Ширак Авиа» и «ЮТэйр».

Подробную информацию можно узнать в разделе «Сезонное расписание» на официальном сайте аэропорта «Гагарин».