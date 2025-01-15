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Энгельсские спортсмены завоевали 18 медалей на первенстве ПФО по тхэквондо

Новости / Спорт
Энгельсские спортсмены завоевали 18 медалей на первенстве ПФО по тхэквондо

В Кирове состоялось первенство ПФО по тхэквондо ВТФ – пхумсэ.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 7 регионов страны.
По итогам соревнования спортсмены МАУ ДО «СШ «Центральная» показали высокие результаты, завоевали 18 медалей - 11 золотых,
6 серебряных, 1 бронзовую:
Птицын Ростислав
1 место (фристайл личный зачет)
1 место ( двойка)
1 место ( пятерка)
Птицын Макарий
1 место (традиционное пхумсэ личный зачет)
2 место (фристайл личный зачет)
1 место ( пятерка)
1 место ( тройка)
Зайцева Елизавета
1 место ( фристайл личный зачет)
1 место ( двойка)
2 место ( тройка)
Храмова Вероника
1 место ( пятерка)
2 место ( тройка)
2 место ( двойка)
Шония Кирилл
1 место (л пятерка)
2 место ( двойка)
3 место (традиционное пхумсэ)
Бояршинов Александр - 1 место ( тройка)
Бойкова Ксения - 2 место (тройка)
В общем командном зачете команда Саратовской области заняла 1 место
Подготовила спортсменов тренер - преподаватель Птицына М.А.