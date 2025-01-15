В минувшем году локальные системы очистки установлены в 33 школах и 9 детских садах 10 районов области

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По региональной программе губернатора Романа Бусаргина в 2024 г. было выделено 14,5 млн рублей на установку локальных очистных сооружений в образовательных учреждениях.Все запланированные в прошлом году работы уже завершены – новые системы очистки установлены в 33 школах и 9 детских садах, расположенных в Аткарском, Балашовском, Балаковском, Вольском, Екатериновском, Перелюбском, Петровском, Ровенском, Федоровском и Турковском районах.Это позволило улучшить качество воды для 3500 детей.Работы продолжатся и в 2025 году. Нарастающим итогом с 2023 года планируется установить локальные очистные сооружения в более 120 учреждениях 28 муниципальных районов области.