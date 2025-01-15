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Саратовская область в 2024 году увеличила экспорт на 4,1%

Новости
Саратовская область заняла 2 место в рейтинге регионов России с наивысшим индексом эффективности внешнеэкономических связей с другими странами в 2024 году. Рейтинг составлен Минэкономразвития РФ. Такого результата удалось добиться благодаря комплексной работе по созданию в регионе благоприятной среды для осуществления экспортной деятельности.



За 9 месяцев 2024 года экспорт Саратовской области увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Существенно изменилась география экспорта саратовских предприятий. В настоящее время более 30% в несырьевом неэнергетическом экспорте региона занимают страны Ближнего Востока. Торговыми партнерами области являются более 100 стран мира. Основные грузопотоки из региона идут в Бразилию, Турцию, Иран, Казахстан», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

В целом прошлый год отмечен активными контактами со странами ближнего и дальнего зарубежья. Проведено более 30 мероприятий различного уровня.

Расширению торговых связей с зарубежными партнерами во многом способствовало проведение бизнес-миссий предпринимателей региона в Китай, Узбекистан, Турцию, Киргизию, ОАЭ, Монголию, Иран, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению и Беларусь. С деловым визитом область посетили делегации из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Армении, Турции, Ирана, Азербайджана. По итогам заключены экспортные контракты, достигнуты договоренности о поставках продукции и дальнейшем взаимодействии.

Также с целью продвижения экономических интересов Саратовской области продолжалось взаимодействие с торговыми представительствами РФ за рубежом. Организовано участие региональных компаний в 12 международных конгрессно-выставочных мероприятиях.

В 2024 году в области досрочно внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, содержащий комплекс мероприятий, направленных на активизацию экспортной деятельности в области: от создания Центра поддержки экспорта, Совета по экспортной деятельности при Губернаторе области, региональной управленческой команды по внедрению Стандарта до конкретных мер поддержки потенциальных и действующих экспортеров. В настоящее время реализованы мероприятия по 15 инструментам из 15 возможных.

О результативной работе также свидетельствуют успехи саратовских компаний – в прошлом году они вошли в число победителей Всероссийской премии «Экспортер года» в Приволжском федеральном округе. Компания ООО «ВолгаТрейд» заняла 2 место в номинации «Трейдер года», ИП Симонова А.А. – 3 место в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер», ООО «ЛИСТЕКО» - 3 место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК».

Поддержка экспортно ориентированных предприятий области будет продолжена в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также в рамках нового национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».