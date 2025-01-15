Движение поездов в Саратовской области осуществляется в штатном режиме

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Сегодня на станциях Князевка и Правобережный Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта задержаны пригородные поезда №6433 Анисовка – Аткарск и №6475 Анисовка – Тарханы.Время задержки составило около 1 часа.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).