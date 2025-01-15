Сегодня над Саратовской областью были сбиты БПЛА
Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей.
В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы.
Регионы РФ подверглись самой массированной атаке в этом году. Более двухсот беспилотников ВСУ были сбиты над регионами России в эту ночь.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Роман Бусаргин провел оперативное совещание на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет. Экстренные службы на месте занимаются ликвидацией открытого возгорания.
«Также провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте», - сообщил глава региона.
Занятия в школах Саратовской области проходят сегодня в дистанционном формате.
В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы.
Регионы РФ подверглись самой массированной атаке в этом году. Более двухсот беспилотников ВСУ были сбиты над регионами России в эту ночь.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Роман Бусаргин провел оперативное совещание на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет. Экстренные службы на месте занимаются ликвидацией открытого возгорания.
«Также провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте», - сообщил глава региона.
Занятия в школах Саратовской области проходят сегодня в дистанционном формате.