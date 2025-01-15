Сегодня над Саратовской областью были сбиты БПЛА

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Регионы РФ подверглись самой массированной атаке в этом году. Более двухсот беспилотников ВСУ были сбиты над регионами России в эту ночь.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Роман Бусаргин провел оперативное совещание на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет. Экстренные службы на месте занимаются ликвидацией открытого возгорания.«Также провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте», - сообщил глава региона.Занятия в школах Саратовской области проходят сегодня в дистанционном формате.