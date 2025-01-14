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В День российской печати лучшие представители отрасли получили заслуженные награды

Новости
В День российской печати лучшие представители отрасли получили заслуженные награды

13 января в Историческом парке «Россия – Моя история» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати.

Виновников торжества пришли поздравить председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, заместитель Председателя Правительства области Михаил Орлов, министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, председатель реготделения Союза журналистов Дмитрий Петров, руководители и представители общественных организаций.

От имени и по поручению главы региона Романа Бусаргина всех присутствующих поздравил зампред Правительства Михаил Орлов.

«Ваша профессия, на самом деле, не очень благодарная. Потому что, с одной стороны, вы должны сказать то, что вы считаете важным, а, с другой стороны, это должно быть интересно и важно вашим читателям и зрителям. И совместить это всегда сложно, но вам это удается», - подчеркнул Михаил Орлов.

Основной темой прошлого года стал объявленный Президентом России Год семьи. Кроме того, в 2024 году Саратовская область стала местом притяжения масштабных мероприятий федерального уровня: Всероссийская студенческая весна, Российско-Китайский молодёжный форум «Волга-Янцзы», «Туриада», 11-й открытый чемпионат России по пахоте, финал Всероссийского конкурса «Учитель года России–2024», чемпионат по универсальному бою и не только.

В День российской печати лучшие представители отрасли получили заслуженные награды

Как отметил Александр Колоколов, «о Саратовской области писали и говорили в федеральных СМИ. Вся Россия узнала о производстве саратовского подсолнечного масла, о том, что ровенские арбузы «Холодок» хранятся до февраля, о том, как печется саратовский калач и как звучит саратовская гармошка. К нам приезжали «Повара на колесах», а трэвел-журналисты побывали на вольском лунном кратере».

Профильный министр подчеркнул, что для руководства области поддержка отрасли является одной из приоритетных задач. И в этих условиях важно держать высокую планку и постоянно быть на связи с аудиторией.

В День российской печати лучшие представители отрасли получили заслуженные награды

По-прежнему остается актуальной тема проведения специальной военной операции, поддержки бойцов и членов их семей, привлечения на службу по контракту. Волонтеры, предприятия, неравнодушные жители, и, конечно, журналисты не остаются в стороне – они собирают и отправляют нашим бойцам гуманитарную помощь, письма и гостинцы из родного дома.

В День российской печати лучшие представители отрасли получили заслуженные награды

Как рассказала побывавшая «за ленточкой» главный редактор газеты «Краснокутские вести» Елена Фатеева, главное – это не количество собранного груза, а реакция наших ребят, которая дорогого стоит.

«Мы с вами сейчас все, учитывая специальную военную операцию, находимся на переднем информационном крае. Каждое ваше слово может попасть в цель. И цена вашего слова сегодня очень высока», - подчеркнул Дмитрий Петров.

Этот год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества – в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков. Ведь в наступившем 2025-м году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Пройдут тематические творческие и литературные конкурсы и интерактивные кинопрограммы, книгоиздательские и культурно-просветительские проекты, посвященные военной теме. А еще будет объявлен областной конкурс на лучший редакционный спецпроект, посвященный 80-летию Великой Победы. И журналисты будут активными участниками всех мероприятий.