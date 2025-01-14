14 ЯНВАРЯ 2025 ВТОРНИК
Новости
19:04 | 13 января
В День российской печати лучшие представители отрасли получили заслуженные награды
14:46 | 13 января
Саратовский театр оперы и балета в период новогодних праздников показал 31 спектакль
09:57 | 13 января
30 агродронов в сезон ежедневно обрабатывают до 3 тыс. га сельхозугодий области
09:00 | 11 января
Главный пульмонолог области: "Поводов для увеличения пациентов с легочными заболеваниями в связи с пожаром в Энгельса нет"
18:00 | 10 января
Производственная площадка автономных источников тока и сотрудники продолжат работу в полном объеме
16:58 | 10 января
Стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
15:00 | 10 января
Атаман Саратовского Окружного казачьего общества Андрей Фетисов попросил молиться о здравии пострадавшего пожарного Романа Меренова
14:00 | 10 января
Область занимает 10-е место в туристическом рейтинге ПФО
13:05 | 10 января
За 2024 год жители отправили в минздрав более 6 тыс обращений в системе "Инцидент менеджмент"
12:00 | 10 января
Общественники обратились с открытым письмом к Аркадию Евстафьеву
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовский театр оперы и балета в период новогодних праздников показал 31 спектакль

Новости
Саратовский театр оперы и балета в период новогодних праздников показал 31 спектакль


С 21 декабря прошлого года на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета стартовал традиционный цикл показов праздничных спектаклей. В этот период перед каждым детским спектаклем зрителей ждал сказочный интерактив от артистов хора у ёлки в Гостиной, а на сцене до начала представлений юных посетителей радовала яркая и добрая интермедия. Завершился год традиционным Новогодним концертом с участием солистов театра. Режиссёром выступил приглашенный из Москвы Андрей Сергеев.

В первые дни 2025 года, помимо постановок для детей, театр представил зрителям балет «Юнона» и «Авось», оперетты «Марица», «Цыганский барон» и «Сильва». Завершился праздничный марафон в канун Старого Нового года показом Новогоднего концерта.

Всего за период новогодних праздников на Новой сцене прошло 31 мероприятие, которые посетили более 12 тысяч человек. На все события театра, как и всегда, была возможность приобрести билеты по Пушкинской карте.

«Замечательный спектакль, который снова вернул беззаботное детство! Спасибо за талантливую игру музыкантов и актеров, шикарные костюмы и декорации. Спасибо за доброе и необычное поздравление с новым годом!» - Семёнова Евгения о детской опере «Кот в сапогах».

Следующие показы спектаклей театр начнутся с 24 января – зрителей в этот день ждёт недавняя премьера, комическая опера Шебалина «Укрощение строптивой».