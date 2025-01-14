Саратовский театр оперы и балета в период новогодних праздников показал 31 спектакль

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С 21 декабря прошлого года на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета стартовал традиционный цикл показов праздничных спектаклей. В этот период перед каждым детским спектаклем зрителей ждал сказочный интерактив от артистов хора у ёлки в Гостиной, а на сцене до начала представлений юных посетителей радовала яркая и добрая интермедия. Завершился год традиционным Новогодним концертом с участием солистов театра. Режиссёром выступил приглашенный из Москвы Андрей Сергеев.В первые дни 2025 года, помимо постановок для детей, театр представил зрителям балет «Юнона» и «Авось», оперетты «Марица», «Цыганский барон» и «Сильва». Завершился праздничный марафон в канун Старого Нового года показом Новогоднего концерта.Всего за период новогодних праздников на Новой сцене прошло 31 мероприятие, которые посетили более 12 тысяч человек. На все события театра, как и всегда, была возможность приобрести билеты по Пушкинской карте.«Замечательный спектакль, который снова вернул беззаботное детство! Спасибо за талантливую игру музыкантов и актеров, шикарные костюмы и декорации. Спасибо за доброе и необычное поздравление с новым годом!» - Семёнова Евгения о детской опере «Кот в сапогах».Следующие показы спектаклей театр начнутся с 24 января – зрителей в этот день ждёт недавняя премьера, комическая опера Шебалина «Укрощение строптивой».