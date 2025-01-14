30 агродронов в сезон ежедневно обрабатывают до 3 тыс. га сельхозугодий области

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На сегодняшний день парк агродронов области насчитывает 30 единиц, которые в сезон сельскохозяйственных работ ежедневно обрабатывают до 3 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Эти технологии применяются в 9 муниципальных районах для аэросева, внесения удобрений, обработки посевов и мониторинга сельхозземель.За три года использования беспилотных авиационных систем площадь земель, где применялись данные технологии, увеличилась до 160 тыс. га.Продолжается подготовка кадров для управления беспилотных авиационных систем. На базе центра беспилотной авиации в Балашове и Вавиловского университета в Саратове прошли обучение более 20 групп операторов дронов, включая специалистов из Республики Казахстан.На ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» в минувшем году разработали первые саратовские агродроны.«Использование беспилотных авиационных систем зарекомендовало себя как перспективное направление в аграрной отрасли. Эти технологии уже доказали свою эффективность, позволив аграриям региона решать важные задачи в обработке земель», – отметил заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский.Напомним, что на территории региона действует экспериментальный правовой режим, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации.