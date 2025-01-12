Главный пульмонолог области: "Поводов для увеличения пациентов с легочными заболеваниями в связи с пожаром в Энгельса нет"

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Главный внештатный специалист-пульмонолог региона, заведующий профильным отделением Областной клинической больницы Руслан Стешенко считает, что поводов и предпосылок для увеличения количества госпитализации людей с бронхолегочной патологией в следствие возгорания в Энгельсе нет.- Случился пожар, идёт смог. Такое бывает, даже когда рядом с домом горит сарай.В данном случае - пламя горит на открытом воздухе, роза ветров разносит дым в разные стороны, концентрация вредных веществ - минимальная.Наше отделение является головным по заболеваниям бронхолегочного характера, количество пациентов из Энгельса не увеличилось, - отметил Руслан Стешенко.