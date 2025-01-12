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Производственная площадка автономных источников тока и сотрудники продолжат работу в полном объеме

Новости
ООО «ТМХ Энергетические решения» в связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации сообщений о якобы прекращении работы Завода автономных источников тока, сообщает следующее.



28 декабря 2024 г. кредиторами ООО «Завод автономных источников тока» (в настоящее время владелец имущественного комплекса) принято решение о завершении деятельности ООО с 1 марта 2025г. Данное решение обусловлено требованиями Законодательства о банкротстве и отсутствием возможности погашения обязательств.
Принадлежащий ООО «ЗАИТ» имущественный комплекс планируется реализовывать в процедуре торгов в целях погашения обязательств перед кредиторами и обеспечения продолжения производственной деятельности площадки. Распродажа имущества множеством лотов, исключающей возможность продолжать производственную деятельность, не планируется.
Одним из интересантов на имущественный комплекс ООО «ЗАИТ» является ООО «Завод аккумуляторных батарей», которое готово продолжить производственную деятельность и исполнение всех обязательств предприятия, в том числе социального характера. Собственником ООО «Завод аккумуляторных батарей» является «ТМХ Энергетические решения», акционерами которой, в свою очередь, являются, Трансмашхолдинг и «Росатом».
Трансмашхолдинг, крупнейший в России производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, делает на саратовский завод ставку как на основного поставщика аккумуляторных батарей.
Претензии к ЗАИТу, предъявленные кредиторами и налоговыми органами, урегулированы в рамках процедуры банкротства. Новое юрлицо готово принять на себя все обязательства, персонал ООО «ЗАИТ», обеспечить своевременное исполнение социальных, налоговых и контрактных обязательств.
С учетом прекращения производственной деятельности ООО «ЗАИТ» с 1 марта 2025г., все его работники будут переведены в ООО «Завод аккумуляторных батарей» до 1 марта 2025г. с сохранением должностей, заработных плат и социальных льгот. Увольнений и сокращений, а также направлений в отпуска без сохранения заработной платы не планируется.

Производство и коллектив саратовского завода будут сохранены.