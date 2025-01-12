Стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

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Завтра, 11 января, в нашем регионе начнется региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. В этом году в нем планируют принять участие 2353 учеников 9-11 классов.Победители и призеры этого этапа получат возможность представить свой регион на заключительном федеральном этапе.Региональный этап олимпиады проводится по единым заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями по соответствующим общеобразовательным предметам. Первым предметом станет «Искусство (мировая художественная культура)», в материалах которой сделаны акценты на значимые события истории России: первого полета человека в космос, победе в войне 1812 года, героизму советского народа в годы Великой отечественной войны, а также на важные культурные события. Увлечённые искусством школьники продемонстрируют своё понимание и знание мировой художественной культуры, а также попробуют создать собственный творческий проект.Сроки проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников:11 января – искусство (мировая художественная культура);13, 14 января – испанский язык;15 января – астрономия;16, 17 января – обществознание;18, 20 января – информатика;21, 22 января – химия;23 января – русский язык;24, 25 января – немецкий язык;27, 28 января – физика;29, 30 января – итальянский язык, китайский язык;31 января, 1 февраля – математика;3, 5 февраля – биология;4 февраля – право;6, 7 февраля – история;8, 10 февраля – французский язык;11 февраля – география;14, 15 февраля – физическая культура;17 февраля – литература;18, 19 февраля – труд (технология);20, 21 февраля – экология;24, 25 февраля – английский язык;26, 27 февраля – основы безопасности и защиты Родины;28 февраля – экономика.Записи вебинаров и презентации к ним доступны на странице сайта олимпиады(https://vserosolimp.edsoo.ru/region_way).Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю. Победители и призеры также получают возможность стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.Подробная информация о состязании размещена на сайте: https://vserosolimp.edsoo.ru/.