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Стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Новости
Стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников


Завтра, 11 января, в нашем регионе начнется региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. В этом году в нем планируют принять участие 2353 учеников 9-11 классов.

Победители и призеры этого этапа получат возможность представить свой регион на заключительном федеральном этапе.

Региональный этап олимпиады проводится по единым заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями по соответствующим общеобразовательным предметам. Первым предметом станет «Искусство (мировая художественная культура)», в материалах которой сделаны акценты на значимые события истории России: первого полета человека в космос, победе в войне 1812 года, героизму советского народа в годы Великой отечественной войны, а также на важные культурные события. Увлечённые искусством школьники продемонстрируют своё понимание и знание мировой художественной культуры, а также попробуют создать собственный творческий проект.

Сроки проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников:
11 января – искусство (мировая художественная культура);
13, 14 января – испанский язык;
15 января – астрономия;
16, 17 января – обществознание;
18, 20 января – информатика;
21, 22 января – химия;
23 января – русский язык;
24, 25 января – немецкий язык;
27, 28 января – физика;
29, 30 января – итальянский язык, китайский язык;
31 января, 1 февраля – математика;
3, 5 февраля – биология;
4 февраля – право;
6, 7 февраля – история;
8, 10 февраля – французский язык;
11 февраля – география;
14, 15 февраля – физическая культура;
17 февраля – литература;
18, 19 февраля – труд (технология);
20, 21 февраля – экология;
24, 25 февраля – английский язык;
26, 27 февраля – основы безопасности и защиты Родины;
28 февраля – экономика.

Записи вебинаров и презентации к ним доступны на странице сайта олимпиады(https://vserosolimp.edsoo.ru/region_way).

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю. Победители и призеры также получают возможность стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.

Подробная информация о состязании размещена на сайте: https://vserosolimp.edsoo.ru/.