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Атаман Саратовского Окружного казачьего общества Андрей Фетисов попросил молиться о здравии пострадавшего пожарного Романа Меренова

Новости
Атаман Саратовского Окружного казачьего общества Андрей Фетисов попросил молиться о здравии пострадавшего пожарного Романа Меренова


«Наш казак, друг, брат и просто хороший человек Роман Меренов лежит сейчас в реанимации, пострадал во время пожара в Энгельсе! Просьба молиться о его здравии!
В Храме Новомучеников и исповедников Саратовских в пос. Солнечный-2 (пер. Тархова и Кузнецова) в 18:30 будут читать молебен о здравии», -сообщил в Телеграм-канале Андрей Викторович.

У пострадавшего Романа ожоги III степени. В саратовском минздраве не исключают отправку сотрудника МЧС, пострадавшего при пожаре в Энгельсе на промышленном предприятии после атаки БПЛА, в Санкт-Петербург.

В эти выходные в Борисоглебском казачьем храме города Саратова после каждого богослужения будут служить молебны о здравии раба Божия Романа.
Расписание богослужений Борисоглебского храма здесь: https://borisgleb.ru/?page_id=22159