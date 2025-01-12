Область занимает 10-е место в туристическом рейтинге ПФО
По данным Русского географического общества, Саратовская область поделила 33-36 места в рейтинге туристической привлекательности регионов России по итогам 2024 года, а в ПФО заняла 10-ю строчку.
Первое место разделили Москва и Краснодарский край. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области.
При расчёте было задействовано 50 показателей, сгруппированных в 6 тематических блоков - масштабы туристического потока, инфраструктура региона, интересные места и их доступность, управление туристической привлекательностью, безопасность и устойчивое развитие туризма.