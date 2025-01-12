Область занимает 10-е место в туристическом рейтинге ПФО

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Первое место разделили Москва и Краснодарский край. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области.При расчёте было задействовано 50 показателей, сгруппированных в 6 тематических блоков - масштабы туристического потока, инфраструктура региона, интересные места и их доступность, управление туристической привлекательностью, безопасность и устойчивое развитие туризма.