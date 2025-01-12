За 2024 год жители отправили в минздрав более 6 тыс обращений в системе "Инцидент менеджмент"

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Подписчиков интересовали вопросы, касающиеся кадрового дефицита, развития медицинской инфраструктуры, записи к врачу и льготного лекарственного обеспечения.Напомним, что сообщить о проблеме или задать вопрос можно через популярные паблики в социальных сетях, а также через приложение «Госуслуги. Жалобы».«За прошедший год мы отработали 6 367 обращений. Текущая повестка дня формирует пул соответствующих запросов, касающихся различных направлений деятельности регионального здравоохранения, которыми остро интересуются жители региона.Главное преимущество работы системы в сравнении с традиционными способами – быстрая реакция на проблему гражданина и ее решение в кратчайшие сроки», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.