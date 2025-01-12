Общественники обратились с открытым письмом к Аркадию Евстафьеву
В своем письме представители патриотической общественности области призывают собственников здания бывшего саратовского аэровокзала безвозмездно передать его городу для организации в нем Музея защитников Отечества. Ниже мы приводим полный текст обращения
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
А.В. Евстафьеву
Уважаемый Аркадий Вячеславович!
Накануне Нового года на нескольких интернет-площадках появились объявления о сдаче в аренду здания бывшего саратовского аэровокзала. Основываясь на открытых источниках, смеем предположить, что указанное строение, имеющее славную историю, является одним из ваших бизнес-активов.
В связи с этим мы, представители патриотической общественности Саратова, обращаемся к вам с призывом отказаться от решения коммерциализировать помещения без оглядки на моральную составляющую и цели его использования будущими арендаторами. Считаем, что здание, расположенное на Площади имени Героев Донбасса, где в День Героев Отечества был установлен памятник «Героям Донбасса», правильно было бы безвозмездно передать городу для организации в нем Музея защитников Отечества. Сегодня это востребовано и гораздо важнее любых товарно-денежных отношений.
Аркадий Вячеславович, поддержав нашу инициативу вы сможете показать себя настоящим патриотом и меценатом.
Представитель Председателя
BOOB «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в ПФО
Руководитель COO BOOB
«БОEBOE БРАТСТВО» С.К. Авезниязов
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
А.В. Евстафьеву
Уважаемый Аркадий Вячеславович!
Накануне Нового года на нескольких интернет-площадках появились объявления о сдаче в аренду здания бывшего саратовского аэровокзала. Основываясь на открытых источниках, смеем предположить, что указанное строение, имеющее славную историю, является одним из ваших бизнес-активов.
В связи с этим мы, представители патриотической общественности Саратова, обращаемся к вам с призывом отказаться от решения коммерциализировать помещения без оглядки на моральную составляющую и цели его использования будущими арендаторами. Считаем, что здание, расположенное на Площади имени Героев Донбасса, где в День Героев Отечества был установлен памятник «Героям Донбасса», правильно было бы безвозмездно передать городу для организации в нем Музея защитников Отечества. Сегодня это востребовано и гораздо важнее любых товарно-денежных отношений.
Аркадий Вячеславович, поддержав нашу инициативу вы сможете показать себя настоящим патриотом и меценатом.
Представитель Председателя
BOOB «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в ПФО
Руководитель COO BOOB
«БОEBOE БРАТСТВО» С.К. Авезниязов