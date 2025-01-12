Общественники обратились с открытым письмом к Аркадию Евстафьеву.

просмотров: 277

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕА.В. ЕвстафьевуУважаемый Аркадий Вячеславович!Накануне Нового года на нескольких интернет-площадках появились объявления о сдаче в аренду здания бывшего саратовского аэровокзала. Основываясь на открытых источниках, смеем предположить, что указанное строение, имеющее славную историю, является одним из ваших бизнес-активов.В связи с этим мы, представители патриотической общественности Саратова, обращаемся к вам с призывом отказаться от решения коммерциализировать помещения без оглядки на моральную составляющую и цели его использования будущими арендаторами. Считаем, что здание, расположенное на Площади имени Героев Донбасса, где в День Героев Отечества был установлен памятник «Героям Донбасса», правильно было бы безвозмездно передать городу для организации в нем Музея защитников Отечества. Сегодня это востребовано и гораздо важнее любых товарно-денежных отношений.Аркадий Вячеславович, поддержав нашу инициативу вы сможете показать себя настоящим патриотом и меценатом.Представитель ПредседателяBOOB «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в ПФОРуководитель COO BOOB«БОEBOE БРАТСТВО» С.К. Авезниязов