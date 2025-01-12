12 ЯНВАРЯ 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Атаман Саратовского Окружного казачьего общества Андрей Фетисов попросил молиться о здравии пострадавшего пожарного Романа Меренова
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За 2024 год жители отправили в минздрав более 6 тыс обращений в системе "Инцидент менеджмент"
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11:00 | 10 января
В 2024 году жители региона направили через Платформу обратной связи в Государственную жилищную инспекцию области 223 обращения
10:00 | 10 января
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В 2024 году жители региона направили через Платформу обратной связи в Государственную жилищную инспекцию области 223 обращения

Новости
В 2024 году жители региона направили через Платформу обратной связи в Государственную жилищную инспекцию области 223 обращения


В этом году в адрес ГЖИ на Платформу обратной связи портала Госуслуг (ПОС) поступило 223 обращения от жителей Саратовской области. Наибольшее количество из них касалось вопросов перепланировок, отопления, легитимности проведения голосования и перерасчёта платежей за коммунальные услуги.

Через Платформу обратной связи в адрес ГЖИ можно сообщить о любых проблемах, связанных с работой управляющих организаций. Сервис создан в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».