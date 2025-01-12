В 2024 году жители региона направили через Платформу обратной связи в Государственную жилищную инспекцию области 223 обращения

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В этом году в адрес ГЖИ на Платформу обратной связи портала Госуслуг (ПОС) поступило 223 обращения от жителей Саратовской области. Наибольшее количество из них касалось вопросов перепланировок, отопления, легитимности проведения голосования и перерасчёта платежей за коммунальные услуги.Через Платформу обратной связи в адрес ГЖИ можно сообщить о любых проблемах, связанных с работой управляющих организаций. Сервис создан в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».