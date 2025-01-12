В Саратовской области зарегистрированы новые археологические памятники

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Несколько древних курганов комитет культурного наследия области зафиксировал в Энгельсском и Балтайском районах. В декабре 2024 года они получили статус выявленных объектов культурного наследия.Так, в Балтайском районе по сведениям специалистов «Одиночный курган «Садовка» и «Курганная группа «Алферьевка 1» могут иметь большое значение для изучения погребального обряда и материальной культуры древних племен лесостепной зоны. Археологии считают, что курганы могут относится к периоду от эпохи бронзы до раннего железного века.В Энгельсском районе «Курганная группа «Смеловка» также может представлять интерес для специалистов при изучении племен, которые населяли эти земли ранее, и их погребальных обрядов. Специалисты полагают, что памятник может относится к периоду 4 тысячелетие до н.э. - 4 век до н.э.Комитет культурного наследия утвердил границы этих памятников археологии и режим использования территории.