Продолжается прием заявок на соискание второй Всероссийской муниципальной премии "Служение"

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Всероссийская муниципальная премия "Служение" учреждена в прошлом году как отклик на инициативы муниципального сообщества. Это самое масштабное событие в сфере местного самоуправления, организованное Всероссийской Ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента.Главы муниципальных образований, муниципальные служащие, председатели, исполнительные директора и сотрудники советов муниципальных образований, председатели и члены ТОС, сельские старосты, муниципальные депутаты.- проекты по развитию территорий- проекты по созданию эффективной коммуникации с жителями- инициативы, реализованные благодаря сотрудничеству с бизнесом- проекты, реализованные вместе с жителями- внедрение модели наставничества- проекты по поддержке семей участников СВО- инициативы по воспитанию традиционных ценностей- проекты, направленные на укрепление роли семьи- за вклад в развитие муниципальной службы- за мужество и героизм, проявленные муниципальными служащими.Подать заявку можно до 9 февраля на сайте премии.Награды премии «Служение» получат 30 победителей в 10 номанициях.Напомним, в прошлом году В ТОП 100 Всероссийской муниципальной премии "Служение" вошел проект "Мой край - моя гордость" из Александрово - Гайского района.