Продолжается прием заявок на соискание второй Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Всероссийская муниципальная премия "Служение" учреждена в прошлом году как отклик на инициативы муниципального сообщества. Это самое масштабное событие в сфере местного самоуправления, организованное Всероссийской Ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента.
Кто может быть номинирован:
Главы муниципальных образований, муниципальные служащие, председатели, исполнительные директора и сотрудники советов муниципальных образований, председатели и члены ТОС, сельские старосты, муниципальные депутаты.
Какие инициативы можно номинировать:
- проекты по развитию территорий
- проекты по созданию эффективной коммуникации с жителями
- инициативы, реализованные благодаря сотрудничеству с бизнесом
- проекты, реализованные вместе с жителями
- внедрение модели наставничества
- проекты по поддержке семей участников СВО
- инициативы по воспитанию традиционных ценностей
- проекты, направленные на укрепление роли семьи
- за вклад в развитие муниципальной службы
- за мужество и героизм, проявленные муниципальными служащими.
Подать заявку можно до 9 февраля на сайте премии.
Награды премии «Служение» получат 30 победителей в 10 номанициях.
Напомним, в прошлом году В ТОП 100 Всероссийской муниципальной премии "Служение" вошел проект "Мой край - моя гордость" из Александрово - Гайского района.