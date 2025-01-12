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Продолжается прием заявок на соискание второй Всероссийской муниципальной премии "Служение"

Новости
Продолжается прием заявок на соискание второй Всероссийской муниципальной премии "Служение"


Всероссийская муниципальная премия "Служение" учреждена в прошлом году как отклик на инициативы муниципального сообщества. Это самое масштабное событие в сфере местного самоуправления, организованное Всероссийской Ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента.

Кто может быть номинирован:

Главы муниципальных образований, муниципальные служащие, председатели, исполнительные директора и сотрудники советов муниципальных образований, председатели и члены ТОС, сельские старосты, муниципальные депутаты.

Какие инициативы можно номинировать:

- проекты по развитию территорий

- проекты по созданию эффективной коммуникации с жителями

- инициативы, реализованные благодаря сотрудничеству с бизнесом

- проекты, реализованные вместе с жителями

- внедрение модели наставничества

- проекты по поддержке семей участников СВО

- инициативы по воспитанию традиционных ценностей

- проекты, направленные на укрепление роли семьи

- за вклад в развитие муниципальной службы

- за мужество и героизм, проявленные муниципальными служащими.

Подать заявку можно до 9 февраля на сайте премии.

Награды премии «Служение» получат 30 победителей в 10 номанициях.

Напомним, в прошлом году В ТОП 100 Всероссийской муниципальной премии "Служение" вошел проект "Мой край - моя гордость" из Александрово - Гайского района.