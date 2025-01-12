В 2024 году Минюст России запустил новый портал для некоммерческих организаций

просмотров: 265

Портал nco.minjust.gov.ru предусматривает работу посредством использования личных кабинетов пользователей. В настоящее время всем зарегистрированным некоммерческим организациям организован доступ к личным кабинетам на новом информационном портале.Новая электронная платформа позволит НКО реализовать целый ряд цифровых сервисов, в том числе:- обеспечение представления ежегодной отчетности по единой форме в электронном виде;- публикацию уставов некоммерческих организаций;- возможность размещения информации о реализуемых НКО мероприятиях.Вход в личный кабинет осуществляется посредством учетной записи НКО на Портале государственных услуг (ЕСИА).Необходимые инструкции по порядку входа НКО в личный кабинет размещены на главной странице портала. Инструкция по порядку использования личного кабинета доступна непосредственно в личном кабинете каждой организации в разделе «Информация».С января 2025 года НКО через личные кабинеты на портале обязаны размещать действующие редакции своих уставов. Также в рамках ежегодной отчетности зарегистрированный пользователь сможет предоставлять необходимую отчетность в Минюст России. Для упрощения заполнения отчета на портале используется интеллектуальная подстройка формы под организацию, минимизирующая количество отображаемых для заполнения разделов. Кроме того, предусмотрена автоматическая проверка заполнения обязательных полей, а также всплывающие рекомендации по внесению данных.Для НКО также предусмотрена возможность размещения информации о реализуемых ими мероприятиях, благотворительных программах и собираемых пожертвованиях.Консультации для зарегистрированных НКО, связанные с вопросами использования портала, могут быть предоставлены в Управлении Минюста России по Саратовской области, по телефонам 8(8452)24-52-07 (доб. 311, 312,313, 316,219), а также на еженедельном семинаре, который проводится по четвергам с 14.00 до 15.00 час. по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 31А.